Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

СМИ: военнослужащие Индии и Китая вступили в столкновения на границе 

ТАСС и ещё 3 46 минут назад
Столкновения между солдатами пограничных сил Индии и Китая произошли в районе перевала Наку-Ла в гималайском штате Сикким в Индии. Об этом сообщает в понедельник информационный портал Latestly со ссылкой на источники.
По их данным, военные Народно-освободительной армии Китая предприняли попытку вторжения на индийскую территорию, индийские военнослужащие их остановили. В результате столкновений ранены 20 китайских и четыре индийских солдата.
По данным издания, ситуация в этом районе уже находится под контролем. Других подробностей пока не сообщается.
В Китае начали готовиться к войне
Эта информация появилась вскоре после того, как представители командования сухопутных сил Индии и Китая провели переговоры, на которых обсудили ситуацию в пограничных районах и вопросы разведения войск. Как сообщает в понедельник газета Times of India, во встрече участвовали командующий 14-м корпусом сухопутных войск Индии генерал-лейтенант Менон и командующий Южным Синьцзянским военным округом Народно-освободительной армии Китая генерал Лю Лин. Встреча длилась 15 часов, она началась в воскресенье и завершилась около 02:30 утра в понедельник (около полуночи мск).
Это была девятая подобная встреча. Она проходила на пограничном посту Молдо с китайской стороны Линии фактического контроля, которая разделяет два государства. Ситуация в Ладакхе обострилась после того, как в начале мая прошлого года там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх произошли новые стычки между индийскими и китайскими военными. По информации индийских армейских источников, огнестрельное оружие не применялось. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона также утверждала, что в столкновениях были убиты и ранены до 45 китайских солдат.
ТАСС: последние новости
Вакцинацию против коронавируса начали на российской авиабазе Хмеймим в Сирии Вакцинацию против коронавируса начали на российской авиабазе Хмеймим в Сирии Черноморский флот следит за действиями эсминца США Donald Cook в Черном море Черноморский флот следит за действиями эсминца США Donald Cook в Черном море Reuters: ОАЭ подписали с США соглашение о поставках 50 истребителей F-35 Reuters: ОАЭ подписали с США соглашение о поставках 50 истребителей F-35
Комментарии 10
Армия , Видео , В мире , Газета The Times , Индия , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
00:47
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
В мире Европа
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
00:36
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
В мире
Учение стратегических ракетчиков сняли на видео
02:28
Учение стратегических ракетчиков сняли на видео
Армия
Кота в ушанке на рыбалке сняли на видео
01:16
Кота в ушанке на рыбалке сняли на видео
Общество
Видео тренировки дежурных сил по ПВО на Камчатке
01:06
Видео тренировки дежурных сил по ПВО на Камчатке
Армия
Видео рекордного количества спутников на орбите
00:33
Видео рекордного количества спутников на орбите
Наука и техника
Видео с места убийства на свадьбе под Москвой
00:56
Видео с места убийства на свадьбе под Москвой
Происшествия
Видео взрыва башни в Кирове выложили в сеть
01:14
Видео взрыва башни в Кирове выложили в сеть
Происшествия
Нападение на сотрудников ДПС сняли на видео
00:57
Нападение на сотрудников ДПС сняли на видео
Происшествия
Уборщице подарили дом и сняли реакцию на видео
01:16
Уборщице подарили дом и сняли реакцию на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение