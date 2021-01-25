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Вакцинация от COVID-19 началась на базе Хмеймим в Сирии 

Вечерняя Москва и ещё 2 1 час назад
Вакцинация от COVID-19 началась на базе Хмеймим в Сирии
Фото: mil.ru / Минобороны России
На авиабазе Хмеймим в Сирии, где базируется российская группировка войск, началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 25 января, рассказал начальник санитарно-эпидемиологического отдела группировки войск ВС РФ в Сирии подполковник Владимир Радченко.
Вакцинация личного состава проводится в плановом порядке, военнослужащие получают вакцину «Спутник V». Сделать прививку может каждый служащий, который не переболел коронавирусом, не был привит ранее и не имеет признаков простудных заболеваний в настоящее время.

— Вакцина поступила в достаточном количестве, в соответствии с потребностью. Военнослужащие прививаются в добровольном порядке, — рассказал Радченко.

Перед вакцинацией проводится обязательный медицинский осмотр. После прививки каждому военнослужащему выдают сертификат о вакцинации от COVID-19, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что мобильные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции оборудуют на строительных объектах Москвы.
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Комментарии
Армия , Войска , Владимир Радченко , ИТАР-ТАСС , Сирия
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