Вакцинация от COVID-19 началась на базе Хмеймим в Сирии 

На авиабазе Хмеймим в Сирии , где базируется российская группировка войск, началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 25 января, рассказал начальник санитарно-эпидемиологического отдела группировки войск ВС РФ в Сирии подполковник Владимир Радченко

Вакцинация личного состава проводится в плановом порядке, военнослужащие получают вакцину «Спутник V». Сделать прививку может каждый служащий, который не переболел коронавирусом, не был привит ранее и не имеет признаков простудных заболеваний в настоящее время.

— Вакцина поступила в достаточном количестве, в соответствии с потребностью. Военнослужащие прививаются в добровольном порядке, — рассказал Радченко.

Перед вакцинацией проводится обязательный медицинский осмотр. После прививки каждому военнослужащему выдают сертификат о вакцинации от COVID-19, сообщает ТАСС