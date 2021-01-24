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Источник: трое сирийских военных погибли при нападении боевиков 

News.ru 19 минут назад
Трое сирийских военных погибли при нападении боевиков
Фото: globallookpress.com
Трое военных сирийской правительственной армии погибли, ещё десять получили ранения в результате нападения боевиков на автобус на трассе между городами Дейр-эз-Зор и Пальмира.

Перевозивший военных автобус в 13:40 по местному времени (14:40 мск) подвергся обстрелу со стороны террористической группировки, прибывшей из региона ат-Танф, в результате погибли трое военных, 10 ранены, — сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в сирийском военном ведомстве.

Уточняется, что нападение произошло недалеко от населённого пункта Шола. Ранее в этом же районе произошло нападение террористов на автобус с мирными гражданами. В результате взрыва 30 декабря погибли 28 человек, ещё 13 были ранены.
Ранее стало известно о гибели четырёх человек, в том числе двух детей, в результате воздушной атаки израильских ВВС в сирийском городе Хама. Как сообщило государственное телевидение Сирии, ссылаясь на военный источник, погибла семья из четырёх человек — мать, отец и двое детей. Также пострадали пожилая женщина, двое детей и девушка.
Как сообщал NEWS.ru, по меньшей мере 32 человека погибли 21 января в результате двойного теракта в центре Багдада, ранения получили 110 человек. Сообщалось, что два террориста-смертника активировали взрывное устройство на площади Тайаран. Они сделали это, когда их преследовали сотрудники служб безопасности.
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Комментарии
Армия , Министерство обороны , РИА Новости , Багдад , Ирак , Сирия
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