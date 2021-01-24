Военный летчик: МиГ-41 станет угрозой для вражеских орбитальных объектов

Владимир Попов. Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата МиГ-41 станет угрозой для вражеских низколетящих орбитальных объектов на высоте до 120 км, рассказал ФБА «Экономика сегодня» заслуженный военный летчик Российской Федерации

Новое поколение истребителей-перехватчиков может появиться в Российской Федерации. Предприятия Ростеха анонсировали начало проекта, опубликовав сообщение на официальном сайте корпорации. Проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата под условным обозначением МиГ-41 находится на стадии опытно-конструкторских работ.

Ожидается, что именно МиГ-41 заменит истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31, принятый на вооружение 40 лет назад. В последний раз эти самолеты использовались на Новой Земле, когда российские военные разместили их для боевого дежурства в Арктике в середине января текущего года.

«Пришло время заниматься самолетом пятого поколения для перехватчиков. В последнее время в боевой подготовке и защите воздушного пространства российского неба активно используется МиГ-31. Он был создан на базе сверхзвукового самолета МиГ-25.

Сейчас есть задел для самолета нового поколения, который должен отличаться улучшенной аэродинамикой. Думаю, что в проекте МиГ-41 продолжат тренд предыдущих моделей, потому что их аэродинамическая конструкция показала эффективность — это крыло с небольшой стреловидностью, двухкилевая система, разнесенные относительно вертикальной оси малозаметные двигатели для безопасной эксплуатации и защиты от пожара в случае повреждения одного из них», — оценил начало нового проекта Ростеха летчик Владимир Попов.

Россия работает над самолетами будущего

В госкорпорации «Ростех» отмечают, что пилотный проект прошел около 200 разнообразных тестов — их результаты позволяют конструкторам и разработчикам подтвердить высокую маневренность самолета и обрисовать перспективное будущее нового изобретения.

«Самолет МиГ-41, безусловно, получит двигатели с высокой топливной эффективностью, что позволит достичь максимального времени полета на сверхзвуке на бесфорсажных режимах. Это обязательное требование для современных платформ самолетов и новейших двигателей, которые будут использоваться в будущем.

Истребители пятого поколения Су-57 и самолеты поколения 4++ именно так и работают, но они могут активировать режим форсажа. Новое поколение истребителей-перехватчиков должно быть очень маневренным для дальнего перехвата и ближнего воздушного боя. Думаю, конструкторы именно так и разработают эту машину», — предположил эксперт Попов.

Эксперты британского журнала Flight International составили рейтинг наиболее популярных в мире образцов боевой авиатехники, в который вошли четыре российских самолета. В частности, российские многоцелевые истребители семейства МиГ-29 заняли пятую строчку рейтинга.

Работа российских конструкторов, отметил эксперт Попов, принципиально отличается от проектирования самолетов в Соединенных Штатах. Заслуженный военный летчик пояснил, что американцы потенциально создают самолет пятого поколения, обращая внимание на его малозаметность, а после переходят к боевым возможностям и в последнюю очередь прорабатывают вопрос маневренности.

«Российская идеология работает по принципу от обратного. Сначала обращается внимание на высокую маневренность самолетов пятого поколения или даже на сверхманевренность. Новое поколение истребителей-перехватчиков, скорее всего, превысит сверхзвуковую скорость в четыре-пять раз. Скорость МиГ-31 составляет 3000 км/ч.

Далее отечественные инженеры прорабатывают боевой потенциал — при новых скоростных возможностях придется придумать способ защиты боеприпасов от термического напряжения, возникающего при движении машины. Ракеты смогут чувствовать себя благоприятно в условных бомболюках и немного спрятанными в фюзеляж», — добавил Попов.

Кроме этого, уверен эксперт, МиГ-41 получит усовершенствованное радиоэлектронное и авиационное оборудование в виде интеграции локатора, тепловизора, оптикоэлектронной системы наведения в единый комплекс боевого и навигационного применения. Такие нюансы упростят управление самолетом, осуществление боевых действий и взаимодействие с землей.

«Речь идет о радиолокационных станциях, тепловизорах, командных пунктах, наблюдающих за использованием воздушного пространства. Именно так можно повысить точность, эффективность и скрытность МиГ-41», — подчеркнул эксперт.

Новейшее поколение истребителей-перехватчиков, как сообщили в самолетостроительной корпорации «МиГ», планируют отправить в космос. Разработчики рассчитывают, что МиГ-41 станет совершенно иным самолетом, а не простой модернизацией предшественника из-за применения технологий по работе в Арктике и разработки беспилотного режима.

Заслуженный военный летчик Владимир Попов допустил, что МиГ-41 также станет угрозой для вражеских низколетящих орбитальных объектов на высоте до 120 километров. Стоящие на вооружении России самолеты подтверждают, что конструкторы и инженеры находятся на правильном пути — плавного перехода к новейшим разработкам без большой финансовой нагрузки.