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Москва

«Ростех» объявил о начале работы над новым истребителем-перехватчиком 

Москва24 13 минут назад
В России начали разрабатывать новый истребитель-перехватчик
Фото: РИА Новости
В России начались опытно-конструкторские работы по созданию нового истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия. Об этом сообщает "Интерфакс".
Самолет, по некоторым данным, призван заменить истребитель МиГ-31. На вооружение данная боевая машина была принята еще в 1981 году.

"Проект Перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) под условным обозначением "МиГ-41" находится на стадии опытно-конструкторских работ", — уточнили в госкорпорации "Ростех".

Загадочный перехватчик: NI оценил проект истребителя ПАК ДП 
В 2018 году президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что новый истребитель может заменить МиГ-31 к 2030 году. Характеристики разработки пока не определены, но в перспективе будут зависеть от требований заказчика.
Ранее в декабре 2020 года сообщалось, что на вооружение российской армии поступил первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Летательный аппарат приписан к полку в составе Южного военного округа.
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Комментарии 16
Армия , Юрий Слюсарь , Ростех , ОАК
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