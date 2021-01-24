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Российская армия закупает боевых роботов 

РИАМО 42 минуты назад
Российская армия закупит боевых роботов
Фото: © wikipedia.org,Vitaly V. Kuzmin
Минобороны РФ в текущем году планирует массово закупить для нужд армии многофункциональные робототехнические комплексы, пишет газета «Известия».
Речь идет о дистанционно управляемых аппаратах для разминирования «Уран-6» и пожаротушения «Уран-14». На вооружении в данный момент имеется 15 единиц роботов-саперов и семь единиц роботов-пожарных.

«За этот год в инженерные части планируется поставить еще 37 роботов этих типов. Кроме того, принято принципиальное решение оснастить ими не только инженерные соединения Сухопутных войск, также и флот», — говорится в материале.

Боевые роботы получат ударные беспилотники
Массовое применение многофункциональных роботов в российской армии началось с 2020 года.
По словам военного эксперта Виктора Мураховского, роботы могут использоваться и при прорыве обороны противника, и в боевом охранении. Однако пока они ограничиваются вспомогательными задачами — без применения вооружения, и не могут работать автономно. Контролировать робота можно по радиосвязи, как находясь рядом с ним, так и с расстояния до 1 километра.
Закупки таких роботов позволят не только сберечь жизни солдат и офицеров, но и повысят скорость и эффективность разминирования и тушения пожаров на опасных объектах.
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Армия , Министерство обороны , газета "Известия"
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