Японские истребители в 2020 году сотни раз поднимались по тревоге из-за самолетов России

минобороны Японии. Японские истребители с апреля по декабрь 2020 года 206 раз поднимались по тревоге из-за российских самолетов, сообщил Объединенный комитет начальников штабов

РИА «Новости» Японские министерства и ведомства, и министерство обороны не исключение, часто дают статистические данные из расчета финансового года, который начинается 1 апреля и заканчивается 31 марта, передает

Всего с апреля по декабрь прошлого года истребители японских военно-воздушных сил самообороны поднимались по тревоге 544 раза. Из них из-за российских самолетов 206 раз, китайских — 331 раз, еще семь раз самолеты не были идентифицированы.

Японское ведомство отмечает, что появление вблизи Японии российских и китайских самолетов сократилось: в 2019 году из-за российских самолетов истребители Японии поднимались по тревоге 216 раз, а из-за китайских — 331. Это повлияло и на общее число экстренных вылетов: оно сократилось с 742 за тот же период в прошлом году до 544. На долю китайских самолетов приходится 61% вылетов, на долю российских — 38%. На остальные 1%.

Летчики Дальней авиации России регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Как отмечают в Минобороны, все полеты проходят в строгом соответствии с международными правилами.

Ранее сообщалось, что японцы раскритиковали власти за страх перед Россией.

Японские интернет-пользователи активно обсуждали статью на портале Yahoo News Japan, посвященную прошедшему в конце декабря совместному патрулированию самолетами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.