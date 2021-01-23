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Москва

В Японии назвали число подъемов истребителей по тревоге из-за самолетов России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Японские истребители в 2020 году сотни раз поднимались по тревоге из-за самолетов России
Фото: U.S. Air Force photo, R. Nial Bradshaw, wikimedia.org
Японские истребители с апреля по декабрь 2020 года 206 раз поднимались по тревоге из-за российских самолетов, сообщил Объединенный комитет начальников штабов минобороны Японии.
Японские министерства и ведомства, и министерство обороны не исключение, часто дают статистические данные из расчета финансового года, который начинается 1 апреля и заканчивается 31 марта, передает РИА «Новости».
Всего с апреля по декабрь прошлого года истребители японских военно-воздушных сил самообороны поднимались по тревоге 544 раза. Из них из-за российских самолетов 206 раз, китайских — 331 раз, еще семь раз самолеты не были идентифицированы.
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Японское ведомство отмечает, что появление вблизи Японии российских и китайских самолетов сократилось: в 2019 году из-за российских самолетов истребители Японии поднимались по тревоге 216 раз, а из-за китайских — 331. Это повлияло и на общее число экстренных вылетов: оно сократилось с 742 за тот же период в прошлом году до 544. На долю китайских самолетов приходится 61% вылетов, на долю российских — 38%. На остальные 1%.
Летчики Дальней авиации России регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Как отмечают в Минобороны, все полеты проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Ранее сообщалось, что японцы раскритиковали власти за страх перед Россией.
Японские интернет-пользователи активно обсуждали статью на портале Yahoo News Japan, посвященную прошедшему в конце декабря совместному патрулированию самолетами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Читатели предположили, что целью авиапатруля была демонстрация силы Москвы и Пекина. При этом в Минобороны России подчеркивали, что мероприятие не несло угрозы третьим странам и проводилось в рамках реализации положений плана военного сотрудничества двух государств.
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Комментарии 17
Армия , Министерство обороны , Комитет начальников штабов , Yahoo , РИА Новости , Япония
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