Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Тайвань сообщил о крупном вторжении военно-воздушных сил Китая 

Майк Габриелян 20 минут назад
Тайвань сообщил о крупном вторжении военно-воздушных сил Китая
Фото: Reuters
В субботу восемь китайских бомбардировщиков и четыре истребителя вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. В ответ Тайвань развернул ракеты для «наблюдения» за вторжением. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на минобороны острова.
Китай считает Тайвань своей территорией. В последние месяцы его военные самолеты почти ежедневно совершали полеты между южной частью Тайваня и островами Пратас в Южно-Китайском море.
Но обычно полеты проводили один-два самолета-разведчика.
Сегодня у берегов Формозы появились восемь бомбардировщиков H-6K и четыре истребителя J-16.
Армения заявила о враждебных действиях Турции и Азербайджана
Военные Тайваня немедленно объявили тревогу.

«В воздух поднялись боевые самолеты, мы сделали радиопредупреждения и развернули зенитно-ракетные системы для наблюдения», — говорится в их кратком заявлении.

В Китае пока не дали комментариев. Ранее Пекин заявлял, что проводит учения для защиты суверенитета и безопасности страны.
Полет китайских бомбардировщиков и истребителей в субботу произошел всего через несколько дней после того как Джо Байден стал президентом США. На церемонии приведения Байдена к присяге присутствовал представитель Тайваня, а новые представители Белого дома заявили, что США намерены и дальше поддерживать Тайвань. Это вызвало заметное раздражение в КНР.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Пекин принял закон, позволяющий береговой охране страны открывать огонь по иностранным судам в случае необходимости.
Видео дня. Житель Тулы сдаёт себя в аренду за 689 рублей из-за скуки и спора
Комментарии 29
Армия , В мире , Джозеф Байден
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса станцевала в мини-юбке в проходе самолета и попала на видео
00:15
Стюардесса станцевала в мини-юбке в проходе самолета и попала на видео
Общество
Туристы поплавали в Черном море и попали на видео
00:05
Туристы поплавали в Черном море и попали на видео
Общество
Пьяный водитель сделал сальто и попал на видео
01:26
Пьяный водитель сделал сальто и попал на видео
Происшествия
Автомобиль на ралли в Карелии влетел в зрителей и попал на видео
00:49
Автомобиль на ралли в Карелии влетел в зрителей и попал на видео
Происшествия
Ожесточенная схватка двух тигров попала на видео
01:17
Ожесточенная схватка двух тигров попала на видео
В мире
Наезд поезда на пешехода в Петербурге попал на видео
00:17
Наезд поезда на пешехода в Петербурге попал на видео
Происшествия
Потоп в доме на улице Гарибальди сняли на видео
00:30
Потоп в доме на улице Гарибальди сняли на видео
Происшествия
Момент взрыва на рынке в Краснодаре попал на видео
00:53
Момент взрыва на рынке в Краснодаре попал на видео
Происшествия
Россиянин пострелял из автомата на свадьбе друга и попал на видео
00:40
Россиянин пострелял из автомата на свадьбе друга и попал на видео
Происшествия
Мужчина разбил огнетушителем стекло в автобусе и попал на видео
00:22
Мужчина разбил огнетушителем стекло в автобусе и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение