Тайвань сообщил о крупном вторжении военно-воздушных сил Китая 

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В субботу восемь китайских бомбардировщиков и четыре истребителя вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. В ответ Тайвань развернул ракеты для «наблюдения» за вторжением. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на минобороны острова.

Китай считает Тайвань своей территорией. В последние месяцы его военные самолеты почти ежедневно совершали полеты между южной частью Тайваня и островами Пратас в Южно-Китайском море.

Но обычно полеты проводили один-два самолета-разведчика.

Сегодня у берегов Формозы появились восемь бомбардировщиков H-6K и четыре истребителя J-16.

Военные Тайваня немедленно объявили тревогу.

«В воздух поднялись боевые самолеты, мы сделали радиопредупреждения и развернули зенитно-ракетные системы для наблюдения», — говорится в их кратком заявлении.

В Китае пока не дали комментариев. Ранее Пекин заявлял, что проводит учения для защиты суверенитета и безопасности страны.

Полет китайских бомбардировщиков и истребителей в субботу произошел всего через несколько дней после того как Джо Байден стал президентом США. На церемонии приведения Байдена к присяге присутствовал представитель Тайваня, а новые представители Белого дома заявили, что США намерены и дальше поддерживать Тайвань. Это вызвало заметное раздражение в КНР.