Танкер «Владимир Мономах» оценили в 12 млрд рублей

Это головное судно в серии.
В середине декабря большекаменская верфь «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка) сдала «Роснефтефлоту» головной танкер Aframax «Владимир Мономах» дедвейтом 114 тыс. тонн и стоимостью порядка 12 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование агентства InfoLine.
Таким образом, «Звезда» по итогам года заняла первое место в рейтинге российских верфей по совокупному тоннажу и второе место (после ОСК) по стоимости сданных судов, говорится в исследовании InfoLine.
Тройку крупнейших заказов 2020 года по стоимости возглавляет серия из десяти газовозов для проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2», следом за ним — контракт на строительство головного атомного ледокола «Лидер» мощностью 120 МВт. Оба заказа должна выполнить «Звезда».