Танкер «Владимир Мономах» оценили в 12 млрд рублей

Это головное судно в серии.

В середине декабря большекаменская верфь «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти» , «Роснефтегаза» и Газпромбанка ) сдала «Роснефтефлоту» головной танкер Aframax «Владимир Мономах» дедвейтом 114 тыс. тонн и стоимостью порядка 12 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование агентства InfoLine.

Таким образом, «Звезда» по итогам года заняла первое место в рейтинге российских верфей по совокупному тоннажу и второе место (после ОСК) по стоимости сданных судов, говорится в исследовании InfoLine.