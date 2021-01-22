Корабли Северного флота начали учения по обороне в Средиземном море 

Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал флота Касатонов» начал учения по обороне в Средиземном море. Учения проходят в рамках дальнего похода, сообщила пресс-служба флота.

«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, возглавляемый фрегатом «Адмирал флота Касатонов», продолжает совершенствовать морскую выучку в центральной части Средиземного моря. В настоящее время экипаж фрегата в районе Мальтийского пролива проводит учения по комплексной обороне отряда от условного нападения воздушного и подводного противника, тренируется бороться за живучесть на ходу корабля», — передает сообщение ТАСС.

Кроме оборонительных учений корабли Северного флота проведут также учения по поиску подводных лодок. Уточняется, что дальний поход отряда кораблей флота начался 30 декабря прошлого года и за это время он прошел более 4,7 тыс. морских миль. В рамках похода моряки посетили город-порт Алжир, где встретилась с командованием центральным военно-морским районом ВМС Алжира.