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Корабли Северного флота начали учения по обороне в Средиземном море 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Корабли Северного флота начали учения по обороне в Средиземном море
Фото: РИА Новости
Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал флота Касатонов» начал учения по обороне в Средиземном море. Учения проходят в рамках дальнего похода, сообщила пресс-служба флота.

«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, возглавляемый фрегатом «Адмирал флота Касатонов», продолжает совершенствовать морскую выучку в центральной части Средиземного моря. В настоящее время экипаж фрегата в районе Мальтийского пролива проводит учения по комплексной обороне отряда от условного нападения воздушного и подводного противника, тренируется бороться за живучесть на ходу корабля», — передает сообщение ТАСС.

Кроме оборонительных учений корабли Северного флота проведут также учения по поиску подводных лодок. Уточняется, что дальний поход отряда кораблей флота начался 30 декабря прошлого года и за это время он прошел более 4,7 тыс. морских миль. В рамках похода моряки посетили город-порт Алжир, где встретилась с командованием центральным военно-морским районом ВМС Алжира.
Напомним, в пятницу в Средиземном море провел учения по противодействию ударам с воздуха условного противника экипаж корвета Балтийского флота «Стойкий», находящийся в дальнем походе.
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Армия , ИТАР-ТАСС , Алжир
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