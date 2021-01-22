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Москва

Соломонов ушел с поста гендиректора института, создававшего ракеты «Ярс» и «Булава» 

ТАСС 24 минуты назад
Разработчик «Булавы» покинул пост гендиректора Московского института теплотехники
Фото: РИА Новости
Генеральный конструктор ракетных комплексов Юрий Соломонов покинул должность генерального директора Московского института теплотехники (МИТ), на которую он был назначен 25 декабря, но остался на посту генконструктора. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в ракетно-космической отрасли.

"Соломонов с понедельника покинул пост генерального директора МИТ по собственному желанию, обязанности гендиректора исполняет Сергей Пономарев", — отметил собеседник агентства.

Создатель «Булавы» и «Ярса» Соломонов возглавит МИТ 
Как уточнил источник, "Соломонов, назначенный президентом [РФ] генеральным конструктором стратегических ракетных комплексов, сосредоточит свои усилия на создании новых изделий". По словам собеседника агентства, "задач у МИТ прибавилось".
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Армия , Сергей Пономарев , Юрий Соломонов , Московский институт теплотехники
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