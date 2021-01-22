Разработчик «Булавы» покинул пост гендиректора Московского института теплотехники

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Генеральный конструктор ракетных комплексов Юрий Соломонов покинул должность генерального директора Московского института теплотехники (МИТ), на которую он был назначен 25 декабря, но остался на посту генконструктора. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в ракетно-космической отрасли.

"Соломонов с понедельника покинул пост генерального директора МИТ по собственному желанию, обязанности гендиректора исполняет Сергей Пономарев", — отметил собеседник агентства.

Как уточнил источник, "Соломонов, назначенный президентом [РФ] генеральным конструктором стратегических ракетных комплексов, сосредоточит свои усилия на создании новых изделий". По словам собеседника агентства, "задач у МИТ прибавилось".