Разработчик «Булавы» покинул пост гендиректора Московского института теплотехники

Генеральный конструктор ракетных комплексов Юрий Соломонов покинул должность генерального директора Московского института теплотехники (МИТ), на которую он был назначен 25 декабря, но остался на посту генконструктора. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в ракетно-космической отрасли.
"Соломонов с понедельника покинул пост генерального директора МИТ по собственному желанию, обязанности гендиректора исполняет Сергей Пономарев", — отметил собеседник агентства.
Как уточнил источник, "Соломонов, назначенный президентом [РФ] генеральным конструктором стратегических ракетных комплексов, сосредоточит свои усилия на создании новых изделий". По словам собеседника агентства, "задач у МИТ прибавилось".