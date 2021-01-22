Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Экс-глава Пентагона раскритиковал американский F-35 

News.ru 30 минут назад
Экс-глава Пентагона раскритиковал F-35
Фото: Reuters
Исполняющий обязанности министра обороны США Крис Миллер незадолго до ухода в отставку раскритиковал американский боевой самолёт F-35, назвав истребитель «куском …».
Во время общения с журналистами чиновник рассказал о своей беседе о одним из американских пилотов.

Вчера мы разговаривали с одним парнем, то ли с полковником, то ли с подполковником ВВС США и я спросил его: «На чем ты летаешь?». Он ответил:

«На F-35». «Да это же кусок…» — сказал я. Он засмеялся в ответ, — приводятся слова Миллера в стенограмме мероприятия, опубликованной на сайте Пентагона.

В истребителях F-35 обнаружили почти 900 дефектов
По словам экс-главы военного ведомства США, пилот, начинавший летать на F-16, назвал F-35 «невероятным самолётом».

Я думаю, мы создали монстра, но вы это и так знаете, — добавил Миллер.

Видео дня. Звезды шоу-бизнеса рассказывают о беременности
News.ru: последние новости
В Совфеде заявили, что ДСНВ может быть продлён до истечения его срока В Совфеде заявили, что ДСНВ может быть продлён до истечения его срока Стрелков назвал исход войны в Донбассе Стрелков назвал исход войны в Донбассе Вассерман предложил ответ на высадку на российское судно спецназа НАТО Вассерман предложил ответ на высадку на российское судно спецназа НАТО
Армия , Крис Миллер , Пентагон
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
04:35
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
Происшествия
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
00:20
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
Шоу-бизнес
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
01:04
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
Происшествия Криминал
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
00:33
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
Происшествия Новости Москвы
Все проекты Илона Маска показали на видео
12:21
Все проекты Илона Маска показали на видео
В мире
Видео с супругой убитого Шамсутдиновым военного
00:55
Видео с супругой убитого Шамсутдиновым военного
Происшествия
Видео с места пожара в доме престарелых в Харькове
00:38
Видео с места пожара в доме престарелых в Харькове
Происшествия
Видео с Шварценеггером, прививающимся от COVID-19
00:54
Видео с Шварценеггером, прививающимся от COVID-19
Шоу-бизнес
Видео с интересными фактами про Джо Байдена
04:06
Видео с интересными фактами про Джо Байдена
Политика
Общежитие со «сталактитами» сняли на видео
03:03
Общежитие со «сталактитами» сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение