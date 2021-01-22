Экс-глава Пентагона раскритиковал F-35

Исполняющий обязанности министра обороны США Крис Миллер незадолго до ухода в отставку раскритиковал американский боевой самолёт F-35, назвав истребитель «куском …».
Во время общения с журналистами чиновник рассказал о своей беседе о одним из американских пилотов.
Вчера мы разговаривали с одним парнем, то ли с полковником, то ли с подполковником ВВС США и я спросил его: «На чем ты летаешь?». Он ответил:
«На F-35». «Да это же кусок…» — сказал я. Он засмеялся в ответ, — приводятся слова Миллера в стенограмме мероприятия, опубликованной на сайте Пентагона.
По словам экс-главы военного ведомства США, пилот, начинавший летать на F-16, назвал F-35 «невероятным самолётом».
Я думаю, мы создали монстра, но вы это и так знаете, — добавил Миллер.