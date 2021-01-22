МИД России предложил Байдену продлить ДСНВ 

В тексте говорится о том, что администрация экс-главы Соединенных Штатов Дональда Трампа пыталась «добиться односторонних преимуществ США в военно-стратегической сфере через продавливание ущемляющих интересы России однобоких условий продления ДСНВ».

МИД РФ предлагает новой администрации продлить ДСНВ на пять лет без изменений и предварительных условий. Отмечается, что заключение договора позволило бы России и США заняться совместным поиском ответов на вопросы, возникающие в области международной безопасности и стратегической стабильности.

США и Россия подписали действующий договор СНВ-3 в 2010 году, он истекает 5 февраля 2021 года. Он может быть продлен на срок до пяти лет — до 2026 года — по обоюдному согласию сторон.