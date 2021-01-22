МИД России предложил Байдену продлить ДСНВ 

В Министерстве иностранных дел (МИД) РФ предложили президенту США Джозефу Байдену продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между странами (ДСНВ или СНВ-3). Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД.
В тексте говорится о том, что администрация экс-главы Соединенных Штатов Дональда Трампа пыталась «добиться односторонних преимуществ США в военно-стратегической сфере через продавливание ущемляющих интересы России однобоких условий продления ДСНВ».
МИД РФ предлагает новой администрации продлить ДСНВ на пять лет без изменений и предварительных условий. Отмечается, что заключение договора позволило бы России и США заняться совместным поиском ответов на вопросы, возникающие в области международной безопасности и стратегической стабильности.
США и Россия подписали действующий договор СНВ-3 в 2010 году, он истекает 5 февраля 2021 года. Он может быть продлен на срок до пяти лет — до 2026 года — по обоюдному согласию сторон.
До этого кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен заявил, что Байден планирует продлить ДСНВ. При этом Блинкен отказался отвечать на вопрос о том, на какой срок может быть продлен договор. Он подчеркнул, что решение останется за избранным президентом.
Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли вновь предложил России договориться о заморозке числа боеголовок по ДСНВ. При этом в октябре Соединенные Штаты отказались принять предложение Владимира Путина о продлении СНВ-3 на год без условий.