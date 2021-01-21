Байден задействовал закон о производстве в военное время

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Закон о производстве военного времени наделяет власти правом дать указание частным компания ускорить производство определенных товаров в случае чрезвычайных ситуаций.

По данным СМИ, координатор команды Байдена по борьбе с корнавирусом Тим Мэнниг заявлял, что администрация составила список товаров, поставки которых необходимо нарастить. В него вошли 12 позиций, включая защитные маски, защитные костюмы, перчатки, ватные палочки для взятия тестов, шприцы, компоненты вакцин и многое другое.