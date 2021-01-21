В США назвали российский «Посейдон» абсурдной идеей 

Американский Forbes назвал российскую беспилотную субмарину «Посейдон» «абсурдной идеей».
По мнению автора статьи Дэвида Экса и американских военных экспертов, оружие Судного дня бесполезно, потому что будет добираться до американского побережья не меньше двух дней.
«Возможно, Кремль на самом деле верит, что «Посейдон» способен сыграть значимую роль в ядерной войне, которая покончит с цивилизацией. А может, Москва просто хочет, чтобы мир верил в возможность этой сумасшедшей затеи и не нападал на нее», — говорится в статье, перевод которой приводит «ИноСМИ».
Российские интернет-пользователи иронично отреагировали на публикацию Forbes, напомнив, что в распоряжении России есть и «быстрое» ядерное вооружение.
Россияне напомнили, что «Посейдон» был задуман как оружие отложенного возмездия.
«Непонятливые какие… Вам показывают, русским по белому, что радоваться победе будете не долго. Ровно столько, сколько «Посейдонам» доплыть до указанных целей», — отметили в комментариях.
Как писал «Рамблер», впервые о «Посейдоне» президент Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию в 2018 году. «Посейдон» сможет нести на себе ядерный заряд, плыть «на очень большой глубине» и с высокой скоростью перемещаться от континента к континенту. Сообщалось, что такие аппараты будут способны нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн и развивать скорость до 200 километров в час. Их могут применять против авианосцев и кораблей противника, а также против объектов береговой инфраструктуры.