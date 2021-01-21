В США назвали российский «Посейдон» абсурдной идеей 

Американский Forbes назвал российскую беспилотную субмарину «Посейдон» «абсурдной идеей».

По мнению автора статьи Дэвида Экса и американских военных экспертов, оружие Судного дня бесполезно, потому что будет добираться до американского побережья не меньше двух дней.

«Возможно, Кремль на самом деле верит, что «Посейдон» способен сыграть значимую роль в ядерной войне, которая покончит с цивилизацией. А может, Москва просто хочет, чтобы мир верил в возможность этой сумасшедшей затеи и не нападал на нее», — говорится в статье, перевод которой приводит «ИноСМИ».

Российские интернет-пользователи иронично отреагировали на публикацию Forbes, напомнив, что в распоряжении России есть и «быстрое» ядерное вооружение.

Россияне напомнили, что «Посейдон» был задуман как оружие отложенного возмездия.

«Непонятливые какие… Вам показывают, русским по белому, что радоваться победе будете не долго. Ровно столько, сколько «Посейдонам» доплыть до указанных целей», — отметили в комментариях.