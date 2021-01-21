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Главы Минобороны России и Армении обсудили сотрудничество по Карабаху 

RT на русском 1 час назад
Россия и Армения обсудили сотрудничество по Карабаху
Фото: ТАСС
Главы Минобороны России и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян обсудили по телефону обмен пленными между Баку и Ереваном, поиск пропавших без вести в Карабахе, а также вопросы безопасности.
Об этом сообщили в пресс-службе армянского МИД.

«Министры обороны двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны, оперативную ситуацию в Нагорном Карабахе, возвращение пленных и заложников, а также ряд вопросов, связанных с поиском пропавших без вести», — говорится в заявлении.

Арутюнян поблагодарил Шойгу за эффективную работу российских миротворцев в Карабахе и помощь в решении вопросов безопасности.
Стороны также затронули последние военно-политические события в регионе.
18 января глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры со своим армянским коллегой Арой Айвазяном.
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Армия , Сергей Шойгу , Сергей Лавров , Министерство обороны , МИД
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