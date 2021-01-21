Россия и Армения обсудили сотрудничество по Карабаху

«Министры обороны двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны, оперативную ситуацию в Нагорном Карабахе, возвращение пленных и заложников, а также ряд вопросов, связанных с поиском пропавших без вести», — говорится в заявлении.