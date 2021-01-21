Сторожевой корабль ЧФ «Пытливый» вышел в море на учения 

«Пытливый» совершает переход в назначенный район в акватории Чёрного моря для отработки комплекса корабельных учений с выполнением задач по ведению условного морского боя одиночным кораблём, а также по противоминной и противовоздушной обороне», — сообщила пресс-служба Черноморского флота.