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На Сахалине и Курильских островах проходят учения военных 

RT на русском 1 час назад
На Сахалине и Курильских островах проходят учения военных
Фото: пресс-служба Восточного военного округа
Командиры батальонов, дивизионов и их заместители совершенствуют профессиональные навыки в рамках проходящих учебно-методических сборов в армейском корпусе Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах.
Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на пресс-службу ВВО.
На «Успеновском» полигоне офицерам показали, как выполнять нормативы по армейской тактической стрельбе, стрельбе из противотанкового гранатомёта и переползать под колючей проволокой.
Также военнослужащие сдавали нормативы по вождению гусеничной и колёсной техники в условиях сложной пересечённой местности.
Всего в сборах принимают участие более 150 офицеров соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что лётчики Восточного военного округа провели учения на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-34.
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Армия , Сахалинская Область
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