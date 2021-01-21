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Видео занятий миротворцев РФ по огневой подготовке 

Вадим Дроздов 50 минут назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео занятий миротворцев по огневой подготовке на полигоне Степанакерт в Нагорном Карабахе.
Военнослужащие провели стрельбы по различным типам мишеней из автоматов и пулемётов, снайперских винтовок, подствольных и ручных противотанковых гранатомётов.
Огневая подготовка — обучение военнослужащих применению штатного оружия для поражения различных целей в бою. Является одним из основных предметов боевой подготовки войск. Для проведения огневой подготовки создаются и используются специально оборудованные классы, огневые городки, войсковые стрельбища, директрисы, парки с боевой техникой, а также разнообразные учебно-тренировочные средства.
Армия , Видео , Министерство обороны
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