Видео ракетных стрельб корабля «Ярослав Мудрый» 

Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео военных стрельб корабля Балтийского флота «Ярослав Мудрый».
"Ракетные стрельбы по воздушным целям провел экипаж сторожевого корабля Балтийского флота «Ярослав Мудрый» в рамках планового выхода в море", — говорится в комментарии к видео.
«Ярослав Мудрый» — это сторожевой корабль Балтийского флота ВМФ России. По классификации NATO является фрегатом. Второй из построенных кораблей проекта 11540 «Ястреб». Корабль предназначен для поиска, обнаружения и слежения за подводными лодками противника, для обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море.