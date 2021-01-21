Учения военных инженеров показали на видео 

Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео с учений военных инженеров инженерно-саперного полка Центрального военного округа, которые прошли 19 января в Тюменской области.
"Военные инженеры прорвались к «заминированному» зданию с находящимися внутри условными боевиками.
Организовали проход для войск в минно-взрывном заграждении противника.
Специалисты нашли и обезвредили мины-растяжки, а также обеспечили мобильное передвижение по рыхлому снегу воинских колонн, применив современный комплекс оперативного развертывания временных дорог КРВД", — говорится в комментарии к видеоролику.
Многоцелевой механизированный комплект оперативного развертывания временных дорог предназначен для пропуска колесной и гусеничной техники на труднопроходимых и заболоченных участках местности, а также при оборудовании подходов к мостам и переправам.