Учения военных инженеров показали на видео 

"Военные инженеры прорвались к «заминированному» зданию с находящимися внутри условными боевиками.

Организовали проход для войск в минно-взрывном заграждении противника.

Специалисты нашли и обезвредили мины-растяжки, а также обеспечили мобильное передвижение по рыхлому снегу воинских колонн, применив современный комплекс оперативного развертывания временных дорог КРВД", — говорится в комментарии к видеоролику.

Многоцелевой механизированный комплект оперативного развертывания временных дорог предназначен для пропуска колесной и гусеничной техники на труднопроходимых и заболоченных участках местности, а также при оборудовании подходов к мостам и переправам.