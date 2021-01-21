В США назвали риск войны между Россией и Украиной умеренным

Вероятность вооруженного столкновения России Украины является умеренной. К такому выводу пришли представители Американского совета по международным отношениям и Центра превентивных действий.

Эксперты разделили тридцать вероятных конфликтов по всей планете на три группы в соответствии с уровнем угрозы для американцев. В красную группу вошли противостояния, где возможность войны высокая, в оранжевую — конфликты с умеренной вероятностью, в желтую — с минимальным риском.

«Вероятность прямого вооруженного столкновения России и Украины в докладе оценили как умеренную. Однако в этом году могут усилиться боевые действия в Донбассе», — передает РИА «Новости» слова экспертов. Они подчеркнули, что отношения между Москвой и Киевом станут еще более напряженными. При этом аналитики считают, что военный конфликт России и Украины косвенно угрожает США.