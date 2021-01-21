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США объявили алгоритмическую войну 

Lenta.ru 30 минут назад
США объявили о начале алгоритмической войны в мире
Фото: United States Air Force / Wikimedia
В мире началась эпоха алгоритмической войны, объявил в публикации Popular Mechanics помощник по закупкам министра Военно-воздушных сил (ВВС) США Уилл Ропер.

«И как бы страшно это ни звучало, это происходит на гораздо более крупном поле битвы, оружием на котором выступают коммерческие технологии и стартапы», — заявил специалист.

Помощник по закупкам напомнил, что в настоящее время ВВС США в качестве второго пилота на ряде своих самолетов, в частности, на одном из воздушных разведчиков U-2, используют систему искусственного интеллекта (ИИ), изначально разработанную для игры в шахматы.

«В геймификации войны для компьютерных приложений нет ничего нового», — уверяет Ропер, замечая, что реализация разведывательных операций U-2 практически ничем не отличается от условий, закладываемых в алгоритмы компьютерной игры.

По его мнению, «история может легко закончиться прямо здесь: алгоритмическая война как новое поле битвы, а ИИ — новое оружие». Согласно Роперу, к перспективным технологиям будущего также стоит отнести, в частности, космонавтику, квантовые машины и синтетическую биологию.

«Победа в рыночной гонке для всех видов технологий, включая коммерческие, становится императивом национальной безопасности», — заключает помощник министра.

Ранее в январе Ропер заявил, что разработка истребителя шестого поколения, ведущаяся в рамках проекта Next Generation Air Dominance (NGAD) в интересах ВВС США, использует инженерию в стиле «Формулы-1».
В том же месяце помощник по закупкам сообщил, что ВВС США «должны быть готовы к установлению господства в воздухе в первый день войны», в противном случае «у остальных служб не будет времени присоединиться [к конфликту]».
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Комментарии 9
Армия , Наука и техника , Оружие , Технологии , Уилл Ропер , США
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