Корпорация «МиГ» начала искать летчиков через HeadHunter

Среди предъявляемых требований указаны высшее профессиональное образование, опыт работы от 3 до 6 лет, готовность к обучению в школе летчиков-испытателей в течение 1-1,5 лет.

"Налет в качестве командира воздушного судна на маневренных воздушных судах (МиГ-31) — не менее 800 часов, годность к летно-испытательной работе по состоянию здоровья", — говорится в объявлении. Там также отмечается, что зарплата летчика-испытателя составит "от 140 тысяч рублей до вычета налогов".

Как прокомментировал ТАСС официальный представитель РСК "МиГ", сегодня предприятия, входящие в контур корпорации активно развиваются и нуждаются в новых сотрудниках.

"В частности, Нижегородский завод "Сокол" демонстрирует хорошую загрузку и высокие темпы производства авиационной техники, которую необходимо испытывать. Поэтому мы действительно расширяем состав летчиков-испытателей на этой площадке и приглашаем в нашу команду профессионалов летного дела, в том числе с помощью современных рекрутинговых площадок", — сказал он.

Представитель "МиГ" уточнил, что с учетом специфики компании в приоритетном порядке рассматриваются военные летчики с налетом не менее 800 часов на самолетах марки "МиГ".

Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" является предприятием полного цикла, на котором ведется конструирование, изготовление, поддержание и ремонт самолетов марки "МиГ". В разные годы здесь были спроектированы и изготовлены истребители МиГ-29, МиГ-31 и МиГ-35. Корпорация сегодня работает над созданием аиационной техники нового поколения, как пилотируемой, так и беспилотной.