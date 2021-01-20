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Корпорация «МиГ» ищет летчиков-испытателей через HeadHunter 

ТАСС 59 минут назад
Корпорация «МиГ» начала искать летчиков через HeadHunter
Фото: РИА Новости
Завод "Сокол", входящий в контур Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"), опубликовал в интернете объявление о поиске в Нижнем Новгороде летчиков-испытателей с зарплатой от 140 тысяч рублей. Соответствующее сообщение размещено на портале HeadHunter.
Среди предъявляемых требований указаны высшее профессиональное образование, опыт работы от 3 до 6 лет, готовность к обучению в школе летчиков-испытателей в течение 1-1,5 лет.

"Налет в качестве командира воздушного судна на маневренных воздушных судах (МиГ-31) — не менее 800 часов, годность к летно-испытательной работе по состоянию здоровья", — говорится в объявлении. Там также отмечается, что зарплата летчика-испытателя составит "от 140 тысяч рублей до вычета налогов".

Как прокомментировал ТАСС официальный представитель РСК "МиГ", сегодня предприятия, входящие в контур корпорации активно развиваются и нуждаются в новых сотрудниках.

"В частности, Нижегородский завод "Сокол" демонстрирует хорошую загрузку и высокие темпы производства авиационной техники, которую необходимо испытывать. Поэтому мы действительно расширяем состав летчиков-испытателей на этой площадке и приглашаем в нашу команду профессионалов летного дела, в том числе с помощью современных рекрутинговых площадок", — сказал он.

Представитель "МиГ" уточнил, что с учетом специфики компании в приоритетном порядке рассматриваются военные летчики с налетом не менее 800 часов на самолетах марки "МиГ".
Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" является предприятием полного цикла, на котором ведется конструирование, изготовление, поддержание и ремонт самолетов марки "МиГ". В разные годы здесь были спроектированы и изготовлены истребители МиГ-29, МиГ-31 и МиГ-35. Корпорация сегодня работает над созданием аиационной техники нового поколения, как пилотируемой, так и беспилотной.
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Комментарии
Армия , Ростех , МиГ , ОАК , ИТАР-ТАСС , Нижегородская Область , Нижний Новгород
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