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В новых американских военных кораблях обнаружился критический дефект 

Ferra.ru 17 минут назад
В новых военных кораблях США нашли критический дефект
Фото: Ferra.ru
Военно-морские силы (ВМС) США были вынуждены остановить поставки новых кораблей прибрежной зоны типа Freedom. В них обнаружили критический дефект.
Строительство кораблей Littoral combat ship (LCS) началось в 2005 году. Сейчас два проекта прибрежных кораблей уже прошли начальную стадию производства. Поставить их ВМС в полном объёме так и не удалось.
ВМС в заявлении указали на дефект в системе, которая передаёт мощность, вырабатываемую двигателями корабля, на его водомётные движители. Военные требуют устранения дефекта.
На сегодня ВМС получили десять кораблей типа Freedom. Любопытно, что из-за слабого вооружения и отсутствия какой-либо определённой миссии, некоторые расшифровываются название LCS как «Little Crappy Ship» (англ. маленький паршивый кораблик).
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Армия , США
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