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Москва

Украинский писатель собрался достать до Кремля ракетой 

РИА Новости и ещё 4 17 минут назад
Эксперт призвал власти Украины «достать до Кремля ракетой»
Фото: CC BY 2.0 / Прес-центр Командування Повітряних Сил ЗС України / Юрій Ігнат / Бойові стрільби зенітних ракетних підрозділів
Украине следует тратить на перевооружение по три-четыре миллиарда долларов, чтобы "показывать Кремлю зубы", считает военный эксперт, писатель Валентин Бадрак. Об этом он заявил в эфире Apostrophe TV.
По мнению Бадрака, обозначенная сумма — это "минимум".

"Тогда мы за пять лет сможем продемонстрировать зубы, так сказать, Кремлю, и в действительности иметь ракеты. Я тут слышал о дальности до 500 километров", — сказал Бадрак.

Он отметил, что если бы Киеву хватило "политической воли", то можно было бы создать ракеты дальностью до полутора тысяч километров.

"И можно было достать до Кремля ракетой", — добавил Бадрак.

По его словам, наличие таких ракет позволит изменить риторику переговоров с Россией.
Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев "перейдет в наступление" в случае войны с Россией. По его словам, Украина стала бы для России Афганистаном, "только покруче". Дипломат добавил, что лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие.
В последние годы украинская оборонная промышленность и вооруженные силы испытывают серьезные проблемы. Старое оружие постепенно выходит из строя, а на новое не хватает средств. При этом Киев активно закупает списанное и бывшее в употреблении вооружение.
В России, напротив, неоднократно говорили об отсутствии агрессивных намерений в отношении других стран. В Госдуме назвали слова о "российской угрозе" фантазией в воображении киевских чиновников, продающих этот контент кураторам на Западе.
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Комментарии 5
Армия , Оружие , Алексей Арестович , Валентин Бадрак , Госдума , Киев , Москва
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