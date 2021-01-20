Ту-160 провели 14-часовой полет над Арктикой

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Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 выполнили 14-часовой полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцевым и Белым морями.

Как сообщили в Минобороны России, экипажи двух Ту-160 во время полета отработали дозаправку топливом в воздухе.