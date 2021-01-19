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Москва

В США оценили шансы российского Су-57 в бою против F-35 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 19 января 2021
NI: пилот F-35 будет избегать боя с Су-57
Фото: РИА Новости
Американское издание The National Interest, оценивая шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли, предположило, что при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с российским истребителем.
Как отметил автор материала, журналист Марк Эпископос, гипотетическое столкновение двух боевых машин будет происходить в условиях широкого применения систем противоракетной обороны, передовых радиолокационных установок и значительного количества самолетов поддержки. По его словам, воздушная дуэль с участием двух пилотов имеет мало общего с реалиями ведения войн в 21 веке, передает РИА «Новости».
По словам Эпископоса, при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с Су-57, поскольку российская боевая машина представляет собой усовершенствованный истребитель завоевания превосходства в воздухе, с соответствующими техническими характеристиками, в то время как американский самолет является, прежде всего, ударным истребителем, который проникает в воздушное пространство противника для поражения жизненно важных объектов или инфраструктуры.

«По всей вероятности, F-35, оказавшийся в этой надуманной, гипотетической ситуации (воздушной дуэли), использовал бы свое преимущество в некоторых стелс-функциях, чтобы попытаться ускользнуть от приближающегося Су-57», — считает он.

По мнению журналиста, воздушный бой один на один между Су-57 и F-35 крайне маловероятен не только потому, что это не соответствует реалиям современной войны, но также и по причине того, что подобный сценарий подразумевает «катастрофическую и, к счастью, надуманную перспективу крупной войны между НАТО и Россией».
Ранее заслуженный летчик-испытатель России Магомед Толбоев заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 благодаря своей маневренности смог бы победить американский истребитель F-35 в случае воздушного боя один на один.
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Армия , Магомед Толбоев , НАТО , РИА Новости , Индия , Москва , США
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