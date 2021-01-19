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«Сухой» заявил о модернизации производства истребителя Су-57 

ИА Regnum 1 час назад
«Сухой» заявил о модернизации производства истребителя Су-57
Фото: ТАСС
Для серийного производства истребителей Су-57 проводится модернизация Комсомольского-на-Амуре авиазавода (КнААЗ), она завершится к 2024 году, сообщил 19 января заместитель гендиректора компании «Сухой» — директор КнААЗ Александр Пекарш в интервью изданию «Крылья советов».
По его словам, модернизация производства завершится в 2024 году.

«По программе перевооружения под самолет пятого поколения все запланированные объекты должны быть введены в строй к 2024 году», — сказал Александр Пекарш.

«В рамках выполнения государственного контракта по выпуску самолетов Су-57 до 2028 года в цехах КнААЗ идет развертывание серийного производства. С 2021 года планируется увеличение темпов постройки крылатых машин пятого поколения», — пояснил директор завода.

По его словам, агрегатно-сборочные цеха завода оснащаются дополнительными стендами и оснасткой для сборки истребителей, в том числе уникальными поворотными стапелями, разработанными специально для производства истребителей пятого поколения Су-57.
Как сообщало ИА REGNUM, к 2028 году российские военные должны получить на вооружение 76 истребителей пятого поколения Су-57, которыми будут укомплектованы три истребительных авиаполка.
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Армия , Сухой , КнААЗ им. Ю.А. Гагарина
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