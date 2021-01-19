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Военные РФ впервые провели сетецентрические учения 

News.ru 1 час назад
Военные впервые провели сетецентрические учения
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские военные впервые провели сетецетрические учения, в которых были задействованы самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста». Суть таких учений заключается в том, чтобы объединить всех участников в информационную сеть и, используя данные разведки, координировать управление войсками и оружием.

Артиллеристы впервые отработали применение самоходного дивизиона САУ «Мтса-С-М2» в единой системе управления огнём в Брянской области. Расчёты самоходных гаубиц «Мста-С-М2» использовали аппаратуру единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), установленной для обмена данными и корректировкой огня в режиме реального времени, — цитирует РИА Новости сообщение командования Западного военного округа.

Уточняется, что в манёврах участвовали артиллеристы Ельнинской мотострелковой дивизии. Около 500 военнослужащих задействовали 25 единиц оружия. Огонь гаубиц корректировали с помощью беспилотников и разведывательных систем.

Совместно с автоматизированным удалением стреляной гильзы и системой навигации военнослужащие смогли достигнуть скорострельности до десяти выстрелов в минуту, — подчеркнули в ЗВО.

Как писал NEWS.ru, Вооружённые силы Швеции опубликовали на YouTube серию роликов, получившую название «Когда начнётся война», в которых неявно в качестве потенциального противника выступает Российская Федерация. Всего военное ведомство показало пять роликов, в которых отражены основные моменты потенциальной войны: «Серая зона», «Неопределённое будущее», «Поле битвы», «Что стоит защищать?» и «Всеобщая защита». Общим лейтмотивом для всех видео является вопрос глобального потепления, в результате чего резко возрастает международный интерес к Арктике как ценному источнику природных ресурсов и транспортному коридору.
В Вооружённых силах Швеции уверены, что война будущего будет преимущественно гибридной, а одним из основных союзников государства станут Соединённые Штаты.
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Армия , Министерство обороны , РИА Новости , Брянская Область
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