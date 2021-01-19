Разведчики провели «спецоперацию» в горах Северной Осетии 

Разведчики Южного округа взобрались на отвесные скалы с полной выкладкой во время учений на полигоне Дарьял в Северной Осетии . Там начались первые в этом году занятия по горной подготовке.

У бойцов была насыщенная программа — ориентирование на местности, преодоление скалистых участков и, разумеется, подрывное дело. Также горный спецназ отработал засадные действия. Все доведено до автоматизма: стремительная атака и такой же молниеносный отход.

В ходе занятий бойцы совершенствовали навыки работы с альпинистским снаряжением и навигационным оборудованием. Тренировки с разведчиками проходили днем и ночью в любых метеоусловиях.