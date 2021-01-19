Дезинфекцию объектов РФ в Карабахе сняли на видео 

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18 января на объектах российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе расчеты РХБ защиты провели профилактическую дезинфекцию.

Личный состав подразделений РХБ защиты оснащён мобильными комплексами аэрозольной дезинфекции КДА и ДКВ-1К, а также средствами индивидуальной защиты органов дыхания, кожи лица и глаз.

Обработка проводится спиртосодержащими дезинфицирующими средствами и хлорсодержащими растворами.

Специальная обработка проведена в штабе, на наблюдательных постах и в местах проживания миротворцев.

Военные медики продолжают вакцинирование военнослужащих на наблюдательных постах в Лачинском коридоре и вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе.

В течение суток выездные бригады медиков провели вакцинацию около 160 военнослужащих на пяти наблюдательных постах в Мартунинском районе Нагорного Карабаха.