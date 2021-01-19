Занятия танкистов ВДВ показали на видео 

Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео боевых стрельб из вооружения танков по появляющимся и движущимся целям, выполненных экипажами танков Т-72Б3 Новороссийского соединения ВДВ на полигоне Раевский в Краснодарском крае.

"Стрельба велась по мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и артиллерийское орудие на расстоянии до 2 километров. Механики-водители выполнили зачетные упражнения по вождению боевых машин по пересеченной горно-лесистой местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений", — говорится в комментарии к видео.

Т-72Б3 — российский основной боевой танк семейства Т-72.