В США назвали преимущества российских вертолётоносцев 

Американское издание The Drive назвало преимущества российских вертолётоносцев. Американцы призвали ускорить их строительство.
Перевод материала предоставила «Российская газета». Сейчас корабли проекта 23900 строятся на керченском судостроительном заводе «Залив». Преимуществом этих судов, по словам экспертов, является способность нести 16 вертолётов. В их числе десантные Ка-29, противолодочные Ка-27, вертолёт радиолокационного дозора Ка-31 и ударные Ка-52К «Катран». Последние, кстати, являются носителями дозвуковой противокорабельной ракеты Х-35. Также на вертолётоносце смогут базироваться беспилотники.
Стоит отметить, что речь идёт об универсальных десантных кораблях «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». Ещё одно их преимущество — возможность разместить на них большое количество техники и морской пехоты — до 900 военнослужащих. Также суда пригодны в виде плавучих госпиталей.