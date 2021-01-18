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Москва

США испытают «уничтожителя» ЧФ в реальных условиях 

Артём Кульша 17 минут назад
ВМС США испытают «уничтожителя» ЧФ России в реальном бою
Фото: Jacob Skovo-Lane / U.S. Air Force / Reuters
Военно-морские силы США протестируют противокорабельную ракету LRASM в реалистичных условиях эксплуатации. Об этом сообщает Defense News.
LRASM, как сообщал «Рамблер», имеет заявленную дальность действия около 300 морских миль, устойчива к помехам и способна обнаруживать цели с помощью бортовых датчиков, а саму ее обнаружить сложно.
Ракету производит компания Lockheed Martin по заказу ВМС США. В 2018 году она была испытана на бомбардировщике B-1 Lancer, в 2019 — на истребителе-бомбардировщике F/A-18F Super Hornet, а также в 2020-м во время учений американских Военно-воздушных сил (потенциальным противником в ходе них выступил Черноморский флот России).
На днях офис директора по эксплуатационным испытаниям и оценке (советника министра обороны США по оперативным и боевым испытаниям и оценкам систем вооружения) опубликовал ежегодный отчет. В нем сказано, что в нынешней версии LRASM имеют место множественные аппаратные и программные сбои, в связи с чем ВМС следует провести тщательный процесс тестирования новой версии, чтобы убедиться, что она продемонстрирует свои возможности в реалистичных условиях эксплуатации.

«LRASM 1.1 следует подвергнуть нагрузке с использованием полного набора ожидаемых условий эксплуатации», — говорится в документе.

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Армия , В мире
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