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Москва

Индия хочет купить у России самолеты МиГ-29 и Су-30МКИ 

runews24.ru и ещё 5 18 января 2021
Индия намерена купить у России МиГ-29 и Су-30МКИ
Фото: РИА Новости
Власти Индии собираются купить у России истребители МиГ-29 и Су-30МКИ. Запрос на покупку будет направлен в «Рособоронэкспорт».
Как сообщает газета Times of India, индийская сторона хочет купить в России 21 самолет МиГ-29 и 12 истребителей Су-30МКИ. После того, как сделка с российской стороной будет завершена, на вооружении ВВС Индии будет стоять 80 единиц МиГ-29 и 284 самолета Су-30МКИ.
Еще в июле 2020 года в Индии сообщили о заключении предварительного соглашения на поставки 21 единицы МиГ-29, на которых должна быть установлена самая новая аппаратура. Кроме того, предполагалось модернизировать 59 уже имеющихся в распоряжении Индии самолетов.
В Индии также осуществляют модернизацию истребителей Су-30МКИ. На них устанавливают сверхзвуковые баллистические ракеты BrahMos. Данное оружие способно поражать наземные, воздушные и морские цели на расстоянии 450 километров. Скорость движения ракеты в 2,65 раза превышает звуковой барьер.
Индия также закупить самолеты LCA Tejas Mk-1T. В Вооруженные силы страны планируется поставить 73 подобных истребителя.
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Комментарии
Армия , Рособоронэкспорт , Газета The Times , Дели , Индия , Москва , Нью-Дели
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