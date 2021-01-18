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Москва

Индия решила купить российские истребители МиГ-29 и Су-30МКИ 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 52 минуты назад
Индия решила купить российские истребители МиГ-29 и Су-30МКИ
Фото: РИА Новости
Индия планирует закупить у России 21 легкий истребитель МиГ-29 и 12 истребителей Су-30МКИ, сообщили местные СМИ.

«Запрос на продажу партии МиГ-29 скоро будет передан на рассмотрение ОАО «Рособоронэспорт». Закупки предусматривают продажу Индии 21 МиГ-29, которые сейчас находятся в России на хранении», — передает ТАСС со ссылкой на Times of India сообщения источников.

Приобретение по относительно низким ценам установочной партии МиГ-29 увеличит численность этих истребителей в составе ВВС Индии до 59. С закупкой 12 Су-30МКИ количество этих боевых самолетов в индийской военной авиации будет доведено до 284. Получение новых российских истребителей обоих типов планируется в 2024-2025 годах.
Как пишет Times of India, снятие с вооружения устаревших истребителей МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-27 привело к сокращению числа истребительных подразделений в ВВС Индии до 30 эскадрилий по 16-18 самолетов в каждой. Закупки партий МиГ-29 и Су-30МКИ позволит довести численность индийских истребительных эскадрилий до 42, необходимых для отражения угроз со стороны военной авиации вероятных противников.
Одновременно с закупками у России МиГ-29 и Су-30МКИ Индия будет проводить модернизацию этих истребителей, находящихся на вооружении национальных ВВС. Они будут оснащаться новейшими средствами радиоэлектронной борьбы, на вооружении индийских «Сухих» появятся сверхзвуковые ракеты «Брамос» совместной российско-индийской разработки.
Напомним, в июле газета ВЗГЛЯД сообщала, что Индия одобрила закупку у России 21 истребителя МиГ-29 и 12 Су-30МКИ.
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Армия , В мире , Деловая газета "Взгляд" , Газета The Times , ИТАР-ТАСС , Индия
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