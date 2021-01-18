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США полностью вывели войска из Сомали 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
США полностью вывели войска из Сомали
Фото: РИА Новости
Подразделения Вооруженных сил (ВС) США полностью выведены из Сомали в соответствии с распоряжением президента Дональда Трампа.

«Вывод состоялся при отсутствии серьезных травм [у военнослужащих] или значительных потерь оборудования, несмотря на существенные усилия боевиков из «Аш-Шабаб» атаковать наши силы во время данной операции», — передает ТАСС слова командующего Африканским командованием ВС США (АФРИКОМ) генерала Стивена Таунсенда со ссылкой на Associated Press.

У берегов Сомали для вывода американских военных была создана военно-морская группировка ВМС США, в которую входил авианосец «Нимиц», прибывший в оперативный район 21 декабря. В эвакуации контингента участвовал также десантный корабль ВМС США «Макин Айленд».

«Операция по противодействию террористам в Сомали вступает в новую фазу взаимодействия с сомалийскими силами безопасности», — заявил официальный представитель АФРИКОМ полковник Крис Карнс. Он отказался комментировать подробности новых форм совместной борьбы сил США и Сомали в регионе с международным терроризмом.

Напомним, В начале декабря 2020 года Пентагон сообщил, что президент США Дональд Трамп распорядился вывести почти все войска США из Сомали к началу 2021 года. Согласно оценкам CNN, в Сомали на тот момент находились около 700 американских военных.
Американские силы в Сомали оказывали поддержку в борьбе с международными террористическими группировками, а также помогали в подготовке сомалийских военных.
19 декабря США начали выводить войска из Сомали. Первые военные США покинули территорию Сомали 23 декабря прошлого года.
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Комментарии
Армия , В мире , Стивен Таунсенд , Дональд Трамп , Пентагон , Аш-Шабаб , CNN , Associated Press , ИТАР-ТАСС , США , Сомали
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