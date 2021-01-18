На дальнем Востоке прошел первый этап конкурса «Уверенный прием — 2021» в военных частях Восточного военного округа.

Привлекались экипажи станции спутниковой связи, командно-штабных машин, антенных модулей, радиорелейных станций, комплексных аппаратных связи, радиостанций средней мощности, мобильных комплектов защищенной видеоконференцсвязи.

На бригадном этапе состязаний приняли участие 14 экипажей станций спутниковой связи, командно-штабных машин, радиорелейных станций, комплексных аппаратных связи, радиостанций средней мощности и других. Экипажи, показавшие лучшие результаты в соединениях и воинских частях будут представлять свои подразделения на втором этапе конкурса, который пройдет на базе соединения связи в городе Уссурийске в феврале 2021 года.