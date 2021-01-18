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Видео с занятий по армейской тактической стрельбе 

Вадим Дроздов 1 час назад
15 января на Сахалине прошли занятия по армейской тактической стрельбе с участием мотострелков Восточного военного округа.
"Стрельбу по мишеням с различных дальностей военнослужащие ведут из одиночно стоящего здания, а также из различных положений, при этом постоянно меняя огневые позиции. Нормативы выполняются на специально подготовленном войсковом стрельбище полигона Успеновский под руководством опытных инструкторов. Стрельба ведется из положений «лежа», «стоя» и «с колена». Поразить мишени необходимо также из одиночно стоящего здания и с его крыши, при этом постоянно перемещаясь, меняя позиции для стрельбы", — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
Армия , Видео , Министерство обороны
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