Видео с занятий по армейской тактической стрельбе 

15 января на Сахалине прошли занятия по армейской тактической стрельбе с участием мотострелков Восточного военного округа.
"Стрельбу по мишеням с различных дальностей военнослужащие ведут из одиночно стоящего здания, а также из различных положений, при этом постоянно меняя огневые позиции. Нормативы выполняются на специально подготовленном войсковом стрельбище полигона Успеновский под руководством опытных инструкторов. Стрельба ведется из положений «лежа», «стоя» и «с колена». Поразить мишени необходимо также из одиночно стоящего здания и с его крыши, при этом постоянно перемещаясь, меняя позиции для стрельбы", — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.