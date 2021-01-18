Видео одновременного полета шести «Русланов» 

Впервые в истории России в небо одновременно поднялись шесть военно-транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан». Видео об этом достижении на своем официальном сайте опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.
Полеты проводились на высоте свыше 4 тысяч метров, общая протяженность маршрута составила более 600 км, средняя скорость самолетов — 500 км/ч. Целью учебно-тренировочных полетов являлось совершенствование навыков молодых экипажей военно-транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан».
Ан-124 "Руслан" — это советский тяжёлый дальний транспортный самолёт 4-го поколения разработки ОКБ имени О. К. Антонова. После 1995 года, в связи с тяжелой экономической обстановкой в стране, производство самолётов Ан-124 было прекращено.