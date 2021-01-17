Ещё
Далее:
Читайте также:
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Названа замена истребителям F-35 в США 

Ferra.ru 24 минуты назад
В США задумались о замене F-35 на истребители NGAD
Фото: Ferra.ru
Американские СМИ проанализировали ситуацию, которая сложилась с закупками истребителей F-35. Они предположили, что если нынешнее положение не удастся улучшить, эти самолёты заменят истребители NGAD (Next-Generation Air Dominance).
Перевод американского материала опубликовало «Военное обозрение». Журналисты считают, что Военно-воздушные силы (ВВС) США не смогут ежегодно закупать достаточно истребителей F-35, чтобы к 2025 году довести их число до необходимого. Кроме того, поддерживать столько самолётов в боеспособном состоянии дорого. Сообщается, что Пентагону не хватает даже $800 млрд на это.

«Если ничего не удастся улучшить в нынешней ситуации, место Lightning II займет другой самолёт — продукт программы NGAD (Next-Generation Air Dominance)», — пишут СМИ со ссылкой на главу службы закупок ВВС США Уилла Ропера.

Правда, в США сомневаются, что замена F-35 на NGAD может произойти в среднесрочной перспективе.
В истребителе F-35 насчитали 871 дефект
Отмечается, что высокая стоимость содержания F-35A может привести к тому, что США не смогут противостоять Китаю — не будет достаточного числа истребителей. Компании-производителю самолёта Lockheed Martin следует удешевить F-35.
Видео дня. Годовалую дочь заморозила в сарае. Мать в Татарстане выпила и забыла про ребёнка
Ferra.ru: последние новости
В России впервые одновременно взлетели сразу шесть Ан-124 В России впервые одновременно взлетели сразу шесть Ан-124 США учатся наносить «глубокий удар по вражеской цели» США учатся наносить «глубокий удар по вражеской цели» США создадут спутник для обнаружения гиперзвукового оружия США создадут спутник для обнаружения гиперзвукового оружия
Комментарии 1
Армия , В мире , Уилл Ропер , Пентагон , Военное обозрение , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с церемонии прощания с Борисом Грачевским
00:32
Появилось видео с церемонии прощания с Борисом Грачевским
Происшествия
Опубликовано видео с места затонувшего в Черном море сухогруза
00:48
Опубликовано видео с места затонувшего в Черном море сухогруза
Происшествия
Таксист ограбил пассажирку и попал на видео
00:41
Таксист ограбил пассажирку и попал на видео
Происшествия
Машина вылетела с дороги на сугроб и попала на видео
00:13
Машина вылетела с дороги на сугроб и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео пожара на канатной дороге в Шерегеше
00:20
Опубликовано видео пожара на канатной дороге в Шерегеше
Пожары
Неизвестные разгромили закусочную Stalin Doner и попали на видео
00:14
Неизвестные разгромили закусочную Stalin Doner и попали на видео
Происшествия
Пожар в доме Церкви Сатаны сняли на видео
00:41
Пожар в доме Церкви Сатаны сняли на видео
Пожары
Опубликовано видео нападения посетителя на официантку
00:31
Опубликовано видео нападения посетителя на официантку
Происшествия
Охранник в магазине избил клиента и попал на видео
00:48
Охранник в магазине избил клиента и попал на видео
Происшествия
Автомобиль каршеринга сбил людей у пешеходного перехода и попал на видео
00:24
Автомобиль каршеринга сбил людей у пешеходного перехода и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение