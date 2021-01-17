Высадку спецназа НАТО на российское судно назвали вторжением 

«В международных водах в мирное время вообще весьма нежелательно задерживать кого бы то ни было по какому бы то ни было поводу. Ведь любое судно — часть территории своей страны, то есть происходит хотя и небольшое, но всё же вторжение», — написал Вассерман.

По его словам, российские моряки решили спустить дело на тормозах. Но если подобное повторится, необходимо вводить сопровождение наших торговых судов боевыми кораблями.

«Дорого? Так ведь всё равно нужна выучка в обстановке, приближенной к боевой», — отметил журналист.

Вассерман напомнил, что именно блок НАТО ответственен за происходящее сейчас в Ливии кровопролитие. Кроме того, военные альянса предпочитают не задерживать турецкие корабли, которые могут поставлять вооружение одной из сторон конфликта — так называемому «правительству национального согласия» Ливии.

«Должны ли мы позволять… вторгаться на нашу территорию под любым предлогом? И надо ли нам спокойно смотреть на открытую поддержку странами НАТО одной из сторон в гражданском конфликте и делать вид, что «ничего особенного не происходит»? — задался вопросом Вассерман.

На минувшей неделе бойцы спецназа ВМС Греции высадились на борт российского торгового судна «Адлер». В операции задействовали корабль F-459 Adrias и вертолет. Экипаж российского корабля досмотру не препятствовал. Подозрительных предметов военные не нашли.

Инцидент произошёл в рамках операции IRINI — Запад заявляет, что она призвана препятствовать поставкам вооружений в Ливию. Эта страна раздираема многолетней гражданской войной после интервенции НАТО и свержения лидера Муаммара Каддафи