Украина разработала бронежилет по стандартам НАТО 

Специалисты Министерства обороны Украины разработали техническую спецификацию на бронежилет, который соответствует стандартам армии Соединённых Штатов

По этой документации уже в 2021 году будут проведены закупки бронежилетов для нужд ВС Украины. Это общевойсковой бронежилет, предназначенный для выполнения повседневных боевых задач. Его основной потребитель — Сухопутные войска. Для выполнения задач спецназовцами или десантниками в 2021 году мы разработаем облегчённую модель, — рассказал глава ведомства Андрей Таран.

По его словам, раньше украинская армия закупала бронежилеты по коммерческим техническим условиям, а теперь — по условиям оборонного ведомства . Власти предусмотрели также проведение необходимых испытаний и жёстких условий для поставщиков, говорится на сайте министерства.

Ранее Вооружённые силы Украины перешли на перечень кодов военных рангов НАТО , отказавшись от прежней, ещё советской системы. Приказ об этом подписал министр обороны Украины Андрей Таран.

В 2016 году Украина взяла курс на вступление в НАТО. В стране были приняты законодательные изменения, сделавшие целью внешней политики вступление в Альянс.

В июне 2020 года парламент страны принял закон, которым предусматривается приведение действующей системы воинских званий Вооружённых сил Украины в соответствие со стандартами Североатлантического альянса. Страна обязана обеспечить полную совместимость своих вооружённых сил с силами стран НАТО, писал NEWS.ru.