Названы главные вызовы России со стороны НАТО и США 

США и НАТО наращивают беспрецедентную военную активность у границ РФ. Это свидетельствует о том, что они готовятся к войне с Россией. В этом вооруженном конфликте нашей стране придется защищаться от противника, значительно превосходящего ее в силах и средствах. Задачи оборонительного характера предстоит решать и ВМФ. Одна из основных — противостояние авианосцам Запада. Об этом в журнале «Военно-промышленный курьер» пишет доктор военных наук Константин Сивков.
«Интересно обратиться к положительному опыту борьбы слабейших флотов против существенно более превосходящего противника. Ведь именно такая ситуация сегодня складывается для нашего ВМФ, поскольку американский флот имеет значительное превосходство», — считает эксперт.
По его словам, самолеты авианосцев США могут наносить удары большими группами на удалении не более 700 километров. Поэтому авианосец должен подойти к российским берегам на 450-500 километров. Но он окажется в зоне досягаемости береговых ракетных комплексов РФ.
«В качестве примера можно привести ракетные комплексы «Калибр» и «Оникс», а также в ближайшей перспективе гиперзвуковой «Циркон», применение которых возможно с береговых пусковых установок. Уже сейчас их дальность стрельбы, по официальным данным, составляет около 300 километров, а «Циркона» — до 1000», — пишет Сивков.
Для своей авиации американцы могут использовать береговые аэродромы подскока.
Это значительно сократит оперативные возможности флота и ликвидирует главное преимущество палубной авиации — независимость от береговых аэродромов, которые могут быть разрушены.
Эксперт также напомнил о высокоинтеллектуальных широкополосных минах, которые способны по спектру шумов классифицировать цели и поражать их. Такие мины можно установить на глубине до пяти тысяч метров. Это создаст «минную угрозу» практически во всех районах, из которых могут действовать иностранные авианосцы против России.
Ранее «Рамблер» объяснял, почему «Циркон» представляет угрозу для авианосцев США.