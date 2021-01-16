Названы главные вызовы России со стороны НАТО и США 

США и НАТО наращивают беспрецедентную военную активность у границ РФ . Это свидетельствует о том, что они готовятся к войне с Россией. В этом вооруженном конфликте нашей стране придется защищаться от противника, значительно превосходящего ее в силах и средствах. Задачи оборонительного характера предстоит решать и ВМФ. Одна из основных — противостояние авианосцам Запада. Об этом в журнале «Военно-промышленный курьер» пишет доктор военных наук Константин Сивков

«Интересно обратиться к положительному опыту борьбы слабейших флотов против существенно более превосходящего противника. Ведь именно такая ситуация сегодня складывается для нашего ВМФ, поскольку американский флот имеет значительное превосходство», — считает эксперт.

По его словам, самолеты авианосцев США могут наносить удары большими группами на удалении не более 700 километров. Поэтому авианосец должен подойти к российским берегам на 450-500 километров. Но он окажется в зоне досягаемости береговых ракетных комплексов РФ.

«В качестве примера можно привести ракетные комплексы «Калибр» и «Оникс», а также в ближайшей перспективе гиперзвуковой «Циркон», применение которых возможно с береговых пусковых установок. Уже сейчас их дальность стрельбы, по официальным данным, составляет около 300 километров, а «Циркона» — до 1000», — пишет Сивков.

Для своей авиации американцы могут использовать береговые аэродромы подскока.

Это значительно сократит оперативные возможности флота и ликвидирует главное преимущество палубной авиации — независимость от береговых аэродромов, которые могут быть разрушены.

Эксперт также напомнил о высокоинтеллектуальных широкополосных минах, которые способны по спектру шумов классифицировать цели и поражать их. Такие мины можно установить на глубине до пяти тысяч метров. Это создаст «минную угрозу» практически во всех районах, из которых могут действовать иностранные авианосцы против России.