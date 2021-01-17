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Москва

Вассерман предложил ответ на высадку на российское судно спецназа НАТО 

News.ru и ещё 3 18 минут назад
Высадку спецназа НАТО на российское судно назвали вторжением
Фото: Reuters
Журналист и политический консультант Анатолий Вассерман прокомментировал инцидент с высадкой спецназа НАТО с корабля F-459 Adrias на борт российского торгового судна «Адлер».
Он отметил, что любое судно является частью территории страны, поэтому произошло хоть и небольшое, но всё же вторжение.

Наши моряки решили спустить дело на тормозах. Если подобное повторится, надо будет перейти к сопровождению наших торговых судов боевыми кораблями, — отметил Вассерман в своей колонке для сайта телеканала РЕН ТВ.

По его словам, Турция в данное время переправляет в Ливию оружие и боевиков, «чьи руки в крови мирных граждан Ирака и Сирии». Транспортировать их можно только морем. Публицист задался вопросом, почему же греки, чехи или немцы, патрулирующие водные пути к Ливии, не замечают этого запрещённого грузопотока.

Считаю НАТО виновной в ливийском кровопролитии, тянущемся уже лет десять. В двойных стандартах и лжи, — подчеркнул Вассерман.

Его интересует, должна ли при этом Россия позволять Североатлантическому альянсу вторгаться на свою территорию под любым предлогам и спокойно смотреть на открытую поддержку странами НАТО одной из сторон гражданского конфликта в Ливии.
Военные НАТО высадились на российский корабль
Ранее стало известно, что группа спецназовцев НАТО 11 января высадилась на борту корабля «Адлер» на предмет проверки нахождения на борту военного груза. Проверка проводилась в рамках соблюдения эмбарго на поставки в Ливию вооружения.
Миссия Евросоюза назвала этот эпизод «дружественной проверкой» в рамках операции IRINI, цель которой — пресечь незаконные поставки в Ливию. Аналитики не исключают, что Россия может начать предпринимать аналогичные действия в отношении кораблей стран НАТО в Средиземном море, писал NEWS.ru.
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Комментарии 32
Армия , Анатолий Вассерман , ЕС , НАТО , РЕН ТВ , Ирак , Ливия , Сирия , Турция
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