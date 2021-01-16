России посоветовали использовать мины против авианосцев США

«Развитие этого вида оружия в направлении разработки образцов, позволяющих их применять на глубинах до пяти тысяч метров, даст возможность создавать минную угрозу практически во всех районах, из которых могут действовать иностранные авианосцы против объектов на территории России и ее сил флота в море», — утверждает заместитель президента РАРАН.