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Зеленский заявил, что прогресса в урегулировании в Донбассе нет 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Зеленский: в Донбассе отсутствует прогресс
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил в пятницу, 15 января, что прогресса в мирном урегулировании ситуации в Донбассе практически нет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса украинского лидера.
В офисе политика сообщили, что тот подробно проинформировал Меркель о ситуации в Донбассе, указав, что "режим прекращения огня, который продолжается с 27 июля 2020 года, в целом соблюдается, хотя с трудом и провокациями".

"Зеленский акцентировал внимание на том, что, кроме установления режима прекращения огня, практически отсутствует прогресс в других аспектах мирного урегулирования", — указано в сообщении.

Как отмечается, в ходе беседы Зеленский отметил, что украинская сторона выполнила все договоренности, которые были достигнуты на встрече лидеров "нормандской четверки", прошедшей в декабре 2019 года в Париже.
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Комментарии
Армия , Ангела Меркель , Владимир Зеленский , Германия , Париж , Франция
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