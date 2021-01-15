Зеленский: в Донбассе отсутствует прогресс

В офисе политика сообщили, что тот подробно проинформировал Меркель о ситуации в Донбассе, указав, что "режим прекращения огня, который продолжается с 27 июля 2020 года, в целом соблюдается, хотя с трудом и провокациями".

"Зеленский акцентировал внимание на том, что, кроме установления режима прекращения огня, практически отсутствует прогресс в других аспектах мирного урегулирования", — указано в сообщении.

Как отмечается, в ходе беседы Зеленский отметил, что украинская сторона выполнила все договоренности, которые были достигнуты на встрече лидеров "нормандской четверки", прошедшей в декабре 2019 года в Париже.