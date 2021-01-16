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Россия впервые подняла в небо шесть сверхтяжёлых самолётов 

News.ru и ещё 4 47 минут назад
Шесть военно-транспортных сверхтяжёлых самолётов Ан-124-100 «Руслан» одновременно поднялись в небо в рамках совместной тренировки экипажей Сещинского и Тверского авиационных полков. Такое произошло впервые в истории России, сообщили в Министерстве обороны.
Там уточнили, что воздушные суда взлетали с аэродрома в Брянской области. Полёты проводились на высоте более 4000 метров, а общая протяжённость маршрута составила свыше 600 километров. При этом средняя скорость самолётов была 500 км/ч.
Полёты прошли в сложных метеоусловиях в виде осадков, низкой облачности и сильных порывов ветра.
Заявленная цель учений — совершенствование навыков молодых экипажей военно-транспортных самолётов в одновременной переброске на большие расстояния личного состава воинских подразделений со штатным вооружением и военной техникой.
ОАК продлила ресурс летной годности Ан-124-100 «Руслан»
Самолёт Ан-124-100 «Руслан» может поднимать в воздух более 120 тонн груза и совершать полёт на расстояние более семи тысяч километров. Одновременно на борту могут находиться до 500 человек личного состава и до восьми единиц автобронетанковой техники.
Ранее NEWS.ru писал, что истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ размещены на архипелаге Новая Земля для боевого дежурства в Арктике.
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Армия , Видео , ОАК
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