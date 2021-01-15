Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: спортивная драма о фехтовании
«На острие»: спортивная драма о фехтовании Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Американский журналист назвал самое опасное советское оружие 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Автомат АК-47 назвали самым опасным советским оружием
Фото: Калашников Медиа
Автомат АК-47 возглавил рейтинг смертоносного оружия СССР. Список был составлен американским журналистом Кайли Мидзоками.

«Автомат Калашникова, сконструированный в 1947 году, стал тем самым простым пехотным оружием, которое унесло жизни большего числа людей, чем все ядерное оружие, когда-либо примененное в военных целях», — говорится в сообщении.

Американский журналист отметил, что к преимуществам АК-47 относили сочетание 7,26-миллиметровой пули с полной автоматической работой. Оружие было легким по весу и разбору.
Вторым в рейтинге Мидзоками стали большие советские подлодки «Акула», они были в три раза крупнее ударных субмарин «Лос-Анджелес». На третьем месте оказался танк Т-54, так как у боевой машины было превосходное сочетание огневой мощи, защиты и мобильности.
Также американский журналист внес в этот рейтинг самолет Ту-160, так как он может эффективно действовать в сложных метеоусловиях. В заключение Мидзоками отметил превосходство советской 122-миллиметровой буксируемой гаубицы образца 1938 года, пишет ФАН.
Ранее «ФедералПресс» сообщил, что музею Победы для проекта о Нюрнбергском трибунале передали раритеты из семейного архива главного обвинителя СССР.
Видео дня. Егор Крид перестал скрывать свою возлюбленную
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Стала известна причина ДТП с военными автобусами в Подмосковье Стала известна причина ДТП с военными автобусами в Подмосковье Под статью попал солдат-срочник из Тувы, который пожаловался на дискриминацию Под статью попал солдат-срочник из Тувы, который пожаловался на дискриминацию Россия заявила о выходе из Договора по открытому небу Россия заявила о выходе из Договора по открытому небу
Комментарии
Армия , ФедералПресс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
00:40
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
Происшествия
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
01:30
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
Общество Шоу-бизнес
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
00:15
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
Общество
Представлено «самое мощное оружие в мире»
02:38
Представлено «самое мощное оружие в мире»
Армия В мире
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
01:07
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
Происшествия Криминал
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
01:00
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
Происшествия
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
01:23
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
Происшествия Новости Москвы
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
00:34
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
Общество В мире
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
00:35
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
В мире Политика
Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете
00:14
Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение