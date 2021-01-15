Автомат АК-47 назвали самым опасным советским оружием

Автомат АК-47 возглавил рейтинг смертоносного оружия СССР. Список был составлен американским журналистом Кайли Мидзоками.

«Автомат Калашникова, сконструированный в 1947 году, стал тем самым простым пехотным оружием, которое унесло жизни большего числа людей, чем все ядерное оружие, когда-либо примененное в военных целях», — говорится в сообщении.

Американский журналист отметил, что к преимуществам АК-47 относили сочетание 7,26-миллиметровой пули с полной автоматической работой. Оружие было легким по весу и разбору.

Вторым в рейтинге Мидзоками стали большие советские подлодки «Акула», они были в три раза крупнее ударных субмарин «Лос-Анджелес». На третьем месте оказался танк Т-54, так как у боевой машины было превосходное сочетание огневой мощи, защиты и мобильности.

Также американский журналист внес в этот рейтинг самолет Ту-160, так как он может эффективно действовать в сложных метеоусловиях. В заключение Мидзоками отметил превосходство советской 122-миллиметровой буксируемой гаубицы образца 1938 года, пишет ФАН.

Ранее «ФедералПресс» сообщил, что музею Победы для проекта о Нюрнбергском трибунале передали раритеты из семейного архива главного обвинителя СССР.